Fonte: inter.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le visite mediche, la firma sul contratto e le prime parole ai tifosi nerazzurri. Sime Vrsaljko si è presentato così in esclusiva ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento e orgoglioso di essere in un grande club come l'Inter".

"Ho già esperienza in Italia, dopo quelle con Genoa e Sassuolo sono pronto per l'avventura all'Inter. Con Perisic e Brozovic abbiamo parlato tanto dell'Inter, ma è stata una mia scelta, desideravo tornare in Italia e venire all'Inter".

"Ho sentito Politano per messaggio, mi ha detto che sarebbe stato felice di ritrovarci dopo il Sassuolo. Ogni giocatore può portare qualcosa, in questa stagione giocheremo la Champions League e saremo tutti obbligati a dare il 120% per un risultato importante e per rendere felici i nostri tifosi".

"Saluto i tifosi nerazzurri, metto sempre il cuore in campo e spero che alla fine della stagione saremo tutti felici, noi e loro".