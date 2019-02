© foto di PhotoViews

Sime Vrsaljko è l'unica modifica per la lista consegnata dall'Inter alla Serie A in queste ore, col croato che dunque non potrà essere utilizzato per le restanti 17 partite di campionato (a meno di un reintegro in lista al posto di qualcun'altro, ndr). Come era ovvio aspettarsi, in luogo del croato ecco Cedric Soares, unico vero acquisto di questo mercato invernale per i nerazzurri.