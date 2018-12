Inter, Vrsaljko: "Ho risolto i problemi al ginocchio. Ora avanti così"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Il terzino destro nerazzurro Sime Vrsaljko ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito alla vittoria interna contro l'Udinese: "Sono molto felice: abbiamo vinto una partita molto difficile, contro un avversario che stava dietro e cercava sempre il contropiede. Io cerco di crescere ogni partita, ho margini di miglioramento e cerco d'impegnarmi. Dopo il Mondiale avevo fastidi al ginocchio, adesso ho risolto: sto bene. Ho bisogno di continuità, ma l'importante è che non manchino le vittorie e che andiamo avanti tutti insieme. Non ho trascorso il ritiro con la squadra, ma queste sono scuse: devo cercare di darmi da fare e di riportare l'Inter dove merita".

Sull'andamento della gara: "Abbiamo creato molto e giocato bene: mancava soltanto in gol. Alla fine è arrivato questo rigore che ci ha fatto portare a casa i tre punti. Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo continuare così".