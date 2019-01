© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sime Vrsaljko rischia di doversi operare al ginocchio. Lo scrive Tuttosport in edicola, aggiungendo che per questo motivo l'Inter ha deciso di dare una fortissima accelerazione alla ricerca di un laterale destro pronto all’uso come il portoghese Cédric Soares. Tutto ciò a prescindere dai discorsi sull’eventuale, e a oggi altamente improbabile, riscatto del croato dall’Atletico Madrid, previo esborso di 17,5 milioni di euro.