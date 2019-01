Inter, Vrsaljko si opera: ha già salutato i compagni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È ormai giunta al termine l'avventura di Sime Vrsaljko con la maglia dell'Inter. Come riporta Il Corriere dello Sport Cedric Saores prenderà il posto del croato, infortunato, nella lista dei 25 che verrà consegnata alla Lega. Il croato ieri mattina si è recato ad Appiano a salutare i compagni. Lui ha deciso di operarsi e adesso deve ricevere il via libera dall’Atletico. Possibile che nei prossimi giorni sia a Madrid per stabilire con i colchoneros tempi e modalità dell’intervento chirurgico al ginocchio sinistro che ha perso stabilità. Lo stop si preannuncia di 6-8 mesi perché potrebbe essere interessato il crociato posteriore.