Inter, Vrsaljko sostituito al 27' in Nazionale: problemi fisici per lui?

Problemi per Sime Vrsaljko, terzino dell’Inter. Nel corso del match tra Inghilterra e Croazia, il calciatore è stato sostituito al 27’. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un infortunio o di semplice scelta tecnica. La sensazione è che possa essersi fatto male allungandosi per salvare da ultimo uomo in scivolata su Rashford.