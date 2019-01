Fonte: FcInterNews

Sime Vrsaljko, terzino destro in prestito all'Inter dall'Atletico Madrid, continua a trascinarsi i suoi problemi al ginocchio sinistro. Il croato - come riportato dal quotidiano spagnolo As - sta ragionando se la soluzione migliore sia quella di ricorrere all'operazione chirurgica. Nel caso in cui la scelta ricadesse sull'intervento, spiega il giornale, l'esterno difensivo potrebbe rientrare alla base per avviare la fase di riabilitazione. E l'Inter, intanto, si è già cautelata con l'innesto di Cedric Soares, anch'esso giunto in nerazzurro attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.