Inter, vuoto alle spalle e testa già al mercato: esuberi e obiettivi

vedi letture

Settima sinfonia per l’Inter di Conte che dopo un avvio di stagione complicato, si ritrova a tallonare il Milan capoclassifica ad una sola lunghezza di distanza e soprattutto a vedere un vuoto lungo ben sei punti alle proprie spalle.

Il successo di Verona si porta dietro alcune consapevolezze: la prima è dettata dalla solidità del reparto arretrato titolare, anche al netto delle incertezze di Handanovic, la seconda è un carattere di ferro che ha consentito ai nerazzurri di non fare una piega dopo il pareggio subito, ma di reiniziare a tessere le proprie trame di gioco sino a legittimare il successo.

Tra le note positive va certamente annoverato Hakimi, immarcabile quando entra in partita e dilania la corsia esterna di una difesa solitamente difficile da penetrare come quella del Verona, e poi la ritrovata vena realizzativa di Lautaro Martinez: protagonista di un gol da spellarsi le mani.

Ora sarà tempo di valutazioni e di mercato: tra la gestione di esuberi come Eriksen, Nainggolan, Vecino e Pinamonti e la ricerca di occasioni che possano avvicinare Conte ed i nerazzurri all’inseguimento dell’obiettivo tricolore in vista del nuovo anno.