Inter, Wanda è pronta a tutto pur di rimanere a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

«Icardi ha avuto il coraggio di scegliermi, ma se un giorno mi chiedesse di rinunciare al ruolo di agente, lo farei». Wanda Nara si prepara ad affrontare un mese decisivo per il futuro del marito, nonché suo assistito. Possibile che l’incontro decisivo con Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter e uomo parecchio attento a relazioni e comportamenti dentro e fuori lo spogliatoio, metta spalle al muro la showgirl. L’ex ct potrebbe limitare lo scenario a due sole opzioni, una delle quali riguarderebbe proprio un passo indietro rispetto all’attuale posizione di rappresentante del giocatore. Detto che la società ha da tempo intenzione di vendere il bomber di Rosario, Conte un passaggio intermedio prima dell’eventuale addio lo farà. Guarderà negli occhi prima Icardi e poi Wanda, li obbligherà a fare una scelta e, solo in un secondo momento, valuterebbe il ragazzo nel ritiro di Lugano secondo i desideri del giocatore. E ovviamente di Wanda stessa, pronta a tutto pur di evitare il crollo dell’ultimo ponte che, per ragioni di prestazioni e qualità tecniche inappuntabili, lega Maurito alla squadra che lo ha reso grande. Prima del faccia a faccia con il successore di Spalletti, gli Icardis avranno ovviamente occasione di chiarire lo stato delle cose con l'a.d. Beppe Marotta, convintissimo di volersi liberare in fretta della punta di Rosario. Anche perché la cessione sgraverebbe l’Inter da ulteriori partenze in ottica plusvalenze. L’alternativa, l’unica, resta la Juventus, ma nessuno dei due club ha voglia di rafforzare l’altro. E allora bisognerà aspettare. La Roma sicuramente lo farà, ancora a lungo.