Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, nel caso in cui non dovesse strappare il sì nerazzurro alle proprie richieste di ingaggio per quanto riguarda il rinnovo dell'argentino, non ha nessuna fretta di incontrarsi nuovamente col club e di alzare la clausola rescissoria attualmente ferma a 110 milioni con validità fino a metà luglio. Meglio aspettare fine stagione a questo punto, con le possibili offerte in arrivo dall'estero che potrebbero essere la carta vincente per mettere pressione all'Inter e ottenere il massimo dalla trattativa stessa.