Inter, Wanda sbotta sui social: "Nessuna telefonata a Conte per Icardi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Icardi continua e lo scenario, ancora una volta, è rappresentato dai social. La moglie-agente dell'attaccante dell'Inter, Wanda Nara, ha voluto smentire infatti con un tweet i rumors delle ultime ore su una presunta telefonata tra lei e Antonio Conte per informare il tecnico della voglia di 'Maurito' di mettersi a completa disposizione della squadra in vista della prossima stagione. Una proposta che secondo la show-girl non avrebbe però mai avuto luogo, come conferma il suo ultimo post: "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia".