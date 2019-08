© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara sta cercando di capire se ci siano degli spiragli nella testa di Mauro Icardi per convincerlo ad andare via dall'Inter dopo i concetti ribaditi nelle ultime ore dalla società. Secondo quanto riportato da Sky infatti, sul tavolo nerazzurro ci sono tre offerte: Napoli, Monaco e la new entry Atletico Madrid. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus.