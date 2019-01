Inter, Wanda Nara bluffa o no? L'Inter la convoca settimana prossima

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul caso Icardi da La Gazzetta dello Sport. Il giorno X - si legge - sarà all’inizio della prossima settimana (leggi in basso le anticipazioni e i dettagli di TMW): l’incontro tra l’Inter e Wanda Nara era già in agenda, ma adesso Marotta, che un contatto diretto con la moglie-agente di Maurito sul tema rinnovo non l’ha ancora avuto, vuole capire se la signora Icardi bluffa o meno. Ecco perché è partita una sorta di «convocazione» nella sede di corso Vittorio Emanuele. Sul tavolo ballano tanti milioni. E un contratto per il capitano che l’Inter è pronta ad allungare al 2023 con un ritocco dello stipendio a 7 milioni. Il club adesso ha voglia di arrivare al dunque, limando le distanze e provando ad arrivare alla fumata bianca in un tempo ragionevole per poi dedicarsi alle trattative per il mercato che verrà. Da un lato sembra che il discorso clausola non sia più così importante sulla sponda Icardi (e quindi potrebbe non esserci una monetizzazione da parte di Mauro), ma dall’altra c’è Wanda che sedendosi al tavolo con Marotta potrebbe chiedere ancora di più rispetto ai mesi scorsi. Arrivando a 9 milioni di stipendio a stagione. Una cifra molto alta, che difficilmente avrebbe il sì dell’Inter.