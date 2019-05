© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara ha risposto un suo follower su Instagram che ha usato parole pesanti nei confronti della moglie di Mauro Icardi, accusata di aver rovinato la carriera ad un giocatore forte ma, a suo dire, 'fragile sentimentalmente'. La replica della Nara, che poi ha bloccato i commenti all'ultimo post, è stata alquanto pesante: "Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".