Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo

INTER, TORNA DI MODA DARMIAN. E PIACE LOUAKIMA DEL PSG. LUKAKU IDEA PER L’ATTACCO, LA CHIAVE PUÒ ESSERE PERISIC. UDINESE, MESE IMPORTANTE PER DE PAUL - Un’idea che torna di moda. L’Inter pensa di nuovo a Matteo Darmian. Il difensore potrebbe essere in uscita dal Manchester United...