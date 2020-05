Inter, Werner e il piano di Conte: con Timo via al 3-4-3 versione Chelsea

Lautaro continua il suo percorso nel silenzio verso la sperata ripresa della stagione. Il suo agente, Beto Yaqué, è sommerso dai whatsapp di tutto il mondo per cercare di capire qualcosa in più sul possibile passaggio al Barcellona. Nel frattempo il coronavirus ha stravolto il mercato, così come le cifre che ci nuotavano dentro e il Toro comunque sente di dover rispetto all'Inter che lo ha reso un grande desiderio dei blaugrana (e non solo), soltanto dopo una stagione parziale da protagonista. Nel frattempo l'ad Marotta pensa al domani che già è oggi. Mettere su diversi piani alternativi qualora l'argentino decidesse di accettare la mega offerta fatta recapitare al suo entourage dalla famiglia di Messi. Uno di questi, cioè il primo davanti a tutti gli altri, è quello che porta a Timo Werner.

Come raccontato in altre sedi, il centravanti tedesco in forza al Lipsia, per caratteristiche si adatterebbe benissimo anche a una posizione più defilata dall'area di rigore. Con lui Conte potrebbe studiare il modulo definitivo per la sua Inter: come accaduto al Chelsea e con il benestare di Eriksen in versione ala opposta a Timo, Antonio vaglierebbe facilmente il 3-4-3 che tanto bene ha portato a Londra, completato davanti da Lukaku ideale in versione punta centrale di peso, alla stregua di Diego Costa con la maglia dei blues. Ecco perché Werner, determinante anche negli assist, è diventato l'obiettivo per eccellenza degli uomini mercato interisti. Conte ha in mente un'idea tattica ben precisa, fatta di doppie ali in mezzo e in avanti capaci ci garantire copertura totale anche in fase di ripiegamento. Al momento siamo ai piani, alle ipotesi e alle possibilità. Per qualunque tipo di certezza, occorre aspettare ancora un po'.