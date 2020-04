Inter, Werner piano B anche per il Barça: la pista Lautaro si raffredda

Accostato all’Inter nell’ipotesi di una cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, la stampa catalana rilancia su un altro versante il nome di Timo Werner. L’attaccante tedesco, infatti, potrebbe rappresentare anche per i blaugrana un sontuoso piano B qualora l’assalto che è stato predisposto all’attaccante argentino dei nerazzurri non dovesse andare a buon fine. Il nocciolo della questione, come ampiamente anticipato, sembra riguardare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro che contraddistingue il legame tra l’argentino ed il club milanese. Se prima della crisi dettata dal Coronavirus la cifra appariva abbordabile, in virtù dei prezzi degli altri attaccanti del continente che hanno cambiato squadra nelle ultime sessioni di mercato, allo stato attuale delle cose lo stesso investimento appare totalmente fuori dai parametri anche per una delle società più ricche del mondo. Motivo per il quale il valzer delle alternative sta prendendo piede, e Lipsia permettendo, nonostante il recente rinnovo di contratto sino al 2023, potrebbe comprendere proprio il profilo di Werner.