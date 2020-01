© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il Mail, Ashley Young sarebbe infuriato con il Manchester United. Il motivo? Il no da parte dei Red Devils al passaggio del calciatore a gennaio all'Inter. Lo United sarebbe disposto anche a perderlo a zero visti i ko in difesa, Young invece pressa per andare via subito. Il 34enne ha già l'accordo con il club milanese.