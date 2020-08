Inter, Young celebra la qualificazione alla finale di Europa League: "Onto the final"

"Onto the final". Questo il testo del tweet dell'esterno dell'Inter Ashley Young per celebrare l'accesso all'ultimo atto di Europa League centrato ieri sera con il 5-0 allo Shakhtar Donetsk. L'inglese andrà alla caccia del suo secondo trofeo, visto che ha già alzato la coppa nella stagione 2016/2017 quando vestiva la maglia del Manchester United, con Josè Mourinho in panchina.