Inter, Young: "Conte un vincente, vogliamo conquistare l'Europa League"

vedi letture

Il laterale dell'Inter Ashley Young è stato intervistato dal sito della UEFA. Si parte dall'impatto con il campionato italiano: "Si è trattato di un cambio totale, ma ho deciso di provare questa esperienza anche per giocare con più regolarità. Parlai con Solskjær e mi disse che avrebbero puntato più sui giovani. Per me l'età è solo un numero e quando l'Inter mi ha dato questa occasione non ci ho pensato due volte, volevo solo salire sull'aereo e firmare. È una squadra famosa in tutto il mondo d’altronde, un'occasione da non perdere. L’impatto con la Serie A non è stato così difficile: sono uno di quelli che si adattano a un nuovo stile, a un nuovo modo di vivere. Ovviamente il campionato è un po' più tattico, ma bisogna adattarsi velocemente e credo di esserci riuscito. Essendo un terzino devo correre molto, in attacco e in difesa, ma per come giochiamo attacco di più, quindi possono segnare di più e fare più assist rispetto ai tempi dello United. Conte? È un vincente, vuole vincere e pretende la stessa mentalità da tutti. Nelle ultime settimane partecipa anche al torello insieme a noi, è bello metterlo in mezzo e farlo correre, così grida anche meno, ma è anche vero che riesce subito a uscire. Lo spirito di squadra è unico: a volte si discute o si litiga, ma quando riusciamo a portare tutto questo in campo, tutti lottano per l'altro e si vuole vincere".

Il discorso, quindi, passa all’imminente incontro di semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, in programma lunedì 17 agosto alle ore 21:

“Penso che sarà una partita bellissima. In genere preferisco affrontare squadre che non si chiudono e giocano a viso aperto: chi gioca meglio quel giorno vince. Eventuale finale contro lo United? Non ci penso. Ovviamente vogliamo arrivare in finale ma il nostro pensiero è rivolto all’incontro di semifinale di lunedì”.