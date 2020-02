vedi letture

Inter, Young: "Lotteremo ancora per lo Scudetto. Eriksen? Suo valore è fuori discussione"

"Speriamo ancora di vincere il titolo, una sconfitta in una gara molto combattuta ci può stare e lotteremo ancora". Parole e pensieri di Ashley Young, migliore in campo dell'Inter questa sera all'Olimpico nella gara persa 2-1 contro la Lazio. Suo il gol del momentaneo vantaggio della squadra nerazzurra. "Eriksen - prosegue ai microfoni di 'Sky' - è un giocatore fantastico, è arrivato in una squadra forte: si dovrà ambientare, ma non si può discutere il suo valore".