Inter, Young: "Non era facile raccogliere punti stasera. Ora testa alle prossime sfide"

Ashley Young, commenta ai microfoni di Inter TV, il pareggio ottenuto sul campo dello Shakhtar Donetsk:

Avete avuto tante occasioni per chiudere la partita: perché è stato tanto difficile?

“Non era facile questa sera. Siamo andati contro a una squadra che si è difesa con caparbietà per tutta la partita, noi abbiamo cercato fin dall’inizio di impostare da dietro per poi aggredirli. Abbiamo comunque creato molte occasioni, è stata una questione di sfortuna e di mancato cinismo in certi momenti. Era difficile questa sera, siamo riusciti comunque a conquistare un punto”.

Hai giocato una grande partita, un match eccellente; ti aspettavi uno Shakhtar come quello sceso in campo oppure più aperto?

“Ce li aspettavamo così in realtà. È stata una partita difficile, questo è vero; siamo delusi per non essere riusciti a ottenere la vittoria, ma rimane comunque un prezioso punto. Non era una piazza facile dove raccogliere punti questa”.

Non c’è nemmeno il tempo per recuperare: questo weekend subito il Parma e la settimana prossima si chiude di fatto il girone d’andata di Champions.

“Adesso dobbiamo recuperare il prima possibile le forze, andare avanti e pensare subito alla prossima partita. Abbiamo pochi giorni per farlo, ma ci faremo trovare pronti”.

Sei tornato in campo dopo la partita contro la Lazio: come è stato questo periodo di stop?

“È stato indubbiamente un periodo strano e difficile. Sono rimasto a casa e ho cercato di allenarmi per conto mio per farmi trovare pronto. Non sono riuscito a recuperare al 100% e nel finale di gara non me la sono sentita di finire tutti i 90 minuti. Adesso finirò il recupero e mi farò trovare pronto per questo weekend”.