Inter-Young, per averlo a Lecce serve il transfer entro domani alle 15

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi le visite mediche, poi la firma e l'ufficialità. Questo il programma odierno di Ashley Young nel suo primo giorno da calciatore dell'Inter. La società nerazzurra spera di poter avere il laterale inglese già a disposizione per la gara contro il Lecce in programma domenica al 'Via del Mare'. Una possibilità, questa, che dipende come di consueto dall'arrivo presso la FIGC del transfer internazionale dalla Federazione di provenienza. In questo caso la FA. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport per avere Young già contro i salentini questa documentazione dovrà arrivare entro domani alle ore 15. Qualora non accadesse per l'ormai ex United la "prima" in nerazzurro dovrà essere rinviata alla sfida col Cagliari.