Inter-Young, possibile fumata bianca dopo la Coppa Italia

Le parole di Ole Gunnar Solskjaer su Ashley Young ("E' un nostro calciatore, anzi, è il nostro capitano. Si sta parlando molto di lui, ma siamo ormai abituati alle voci e sappiamo come gestirle") - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non hanno spaventato troppo l’Inter. E la prova è arrivata in serata: Young non è stato convocato dallo stesso Solskjaer per la partita di oggi contro il Norwich. Segno che di certo la sua presenza, a dispetto delle dichiarazioni del tecnico, non è più centrale a Manchester.

Il motivo è presto detto - Young ha comunicato a dirigenti e allo stesso allenatore di voler lasciare subito i Red Devils, direzione Inter. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro la metà della prossima settimana, probabilmente subito dopo la sfida di Coppa Italia dell’Inter con il Cagliari, con relativo sbarco a Milano dell’esterno. Young ha un accordo con i nerazzurri per un contratto fino al giugno 2021. Il club nerazzurro deve capire l’indennizzo da versare allo United: non sarà difficile trovare un accordo, considerando che con la società inglese sono in piedi anche i pagamenti di Lukaku e Sanchez. Basterà "ritoccare" uno dei bonifici con destinazione Inghilterra e il gioco sarà fatto. Per la gioia di Conte.