Inter, Young svela: "L’impatto con la Serie A non è stato così difficile"

Il difensore dell'Inter Ashley Young ha parlato al sito ufficiale della UEFA del suo impatto nel campionato di Serie A: "L’impatto con la Serie A non è stato così difficile: sono uno di quelli che si adattano a un nuovo stile, a un nuovo modo di vivere. Ovviamente il campionato è un po' più tattico, ma bisogna adattarsi velocemente e credo di esserci riuscito. Essendo un terzino devo correre molto, in attacco e in difesa, ma per come giochiamo attacco di più, quindi possono segnare di più e fare più assist rispetto ai tempi dello United".