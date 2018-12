Inter, Zanetti: "Abbiamo tre obiettivi. Icardi? Spero diventi una leggenda"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato dell'attualità nerazzurra alla stampa cinese, come riportato da Xinhua: "L'obiettivo della scorsa stagione era quello di qualificarsi per la Champions League; purtroppo il nostro cammino è finito con la gara contro il Psv, ma ciò non significa che non abbiamo più traguardi da puntare. Serie A, Europa League e Coppa Italia sono tre appuntamenti molto importanti per noi, continueremo a fornire buone prestazioni. Icardi? Il suo contributo è sempre molto importante. Spero che possa rimanere qui per tanti anni e diventare un giocatore leggendario nella storia della squadra. I tifosi cinesi? Ogni volta che arriviamo in Cina, ci sono molti fan ad attenderci in aeroporto. Li ringrazio per il loro supporto".