Inter, Zanetti dà il benvenuto a Marotta: "Ci rinforzerà sul piano sportivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Noi dobbiamo migliorare i risultati conseguiti la stagione scorsa. Dobbiamo essere più competitivi di settimana in settimana e penso che la squadra lo stia facendo. Marotta? Ancora non è ufficiale, ma penso che l'arrivo di un dirigente del genere verrà a rinforzare una squadra che sta già lavorando bene per la crescita del club. Conosce benissimo le dinamiche del calcio e insieme a tutti gli altri, vogliamo che sia una società sempre più competitiva. Abbiamo già fatto grandi cose negli ultimi due anni, ma allo stesso tempo riteniamo che bisogna ancora dare molto e l'arrivo di Marotta rinforzerà questo club. Il suo ruolo? Conosciamo tutto quello che ha fatto nella parte sportiva e il suo contributo sarà in questo senso insieme ad Ausilio che già sta facendo un ottimo lavoro. I problemi intorno alla finale di Copa Libertadores? Mi dispiace tantissimo vedere queste immagini. Arrivare alla finale con queste squadre era bellissimo ma non poter giocare per un atto di violenza è assurdo, mi dispiace anche per la figura che stiamo facendo davanti al mondo. Ancora una volta vince la violenza. Invece di parlare di calcio ci tocca parlare di questi episodi qui. Io credo che non ci fossero i presupposti per giocare ieri. I giocatori del Boca non stavano bene sia fisicamente che mentalmente, non sarebbe stata una partita corretta. La situazione politica in Argentina? Secondo me non è un problema di tifo ma di società che l'Argentina si porta dietro da tanti anni. Io lo vivo nel quotidiano perché parlo con gli educatori tutti i giorni. E' un problema di educazione che si riflette nel comportamento delle persone. Tutto il mondo aspettava questa partita, ma purtroppo ha vinto la violenza. Una supremazia della Juve può essere messa in discussione? La Juve sta facendo un campionato straordinario perché dimostra grandissima continuità. Noi stiamo facendo il nostro percorso, ci sono anche altre squadre che lotteranno fino in fonto per dare fastidio ma sarà complicato visto il passo che tengono i bianconeri. Noi pensiamo a fare il nostro campionato con l'obiettivo di migliorare la classifica dell'anno scorso. Scudetto o Champions basta? La proprietà cinese e tutti noi pensiamo che quest'anno abbiamo inserito giocatori nuovi che hanno dato qualità a quella che era la squadra dell'anno scorso. Il mister sta facendo un ottimo lavoro e noi puntiamo soprattutto a essere competitivi. L'anno scorso, arrivare in Champions, era un punto di partenza. Adesso serve continuità. Ibrahimovic può fare il salto di qualità al Milan? Lo conosco molto bene. E' un grandissimo campione. Qualunque squadra vorrebbe un giocatore del genere. Non so se arriverà al Milan, se dovesse arrivare sarà un avversario in più da affrontare. Quello che posso dire è che è un grande campione e che all'Inter, in passato, ha fatto la differenza. Il Tottenham? Sarà un match importantissimo. Il primo passo era quello di riscattare Bergamo e l'abbiamo fatto contro il Frosinone. Affronteremo un avversario che ha battuto il Chelsea e che in casa fanno dell'intensità la propria forza. Dobbiamo restare molto concentrati perché basta un punto per qualificarci agli ottavi di finale e sarebbe importantissimo. Sarebbe bellissimo rifare il percorso che ci portò a vincere la Champions. Ma sono tempi diversi. Arriva una partita chiave, contro un avversario di grande valore che deve assolutamente vincere. Noi dovremo fare una partita intelligente, approfittando degli errori del nostro avversario".