© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, ieri presente alla presentazione della terza maglia 2019/2020, parla a InterTv anche del legame con Pirelli: "Dura da tantissimo tempo. Fa parte della nostra famiglia, è arrivata quando sono arrivato io. Conosco bene cosa pensano e come sentono la storia dell'Inter. Tutti lavoriamo per il bene della società e della squadra, speriamo che d'ora in poi possano arrivare grandi soddisfazioni. Tantissima gente, tantissimo entusiasmo ma non sono sorpreso perché il tifoso interista è ovunque, dappertutto a prescindere dal risultato. Come ama il tifoso dell'Inter non ama nessuno. Dobbiamo rispettarli e fare di tutto e di più per farli felici".