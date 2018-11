Inter, Zanetti: "Dura col Tottenham, ma siamo pronti"

TUTTI PAZZI PER TONALI: L’INTER PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO. MILAN, SE ARRIVA IBRA CUTRONE A RISCHIO. GENOA, IL NUOVO UOMO MERCATO È KOUAMÉ. BOLOGNA, SKORUPSKI: “SONO STATO VICINO ALLA FIORENTINA” - È il nuovo che avanza, inevitabile che abbia mercato. Tante richieste, tanti apprezzamenti....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

Milan, Calabria: "Fisicamente sto bene. Lazio in corsa per la Champions"

Audero è in versione Superman, la Samp e la Juve gongolano

Sampdoria, Giampaolo: "La squadra non ha mai mollato"

Kouamé, manca solo il gol. Preziosi gongola per la nuova stella

Parma, Inglese: "Vittoria, 20 punti, sesto posto. What else"

Milan, Bakayoko: "Frustrazione totale per questa sera"

Empoli, La Gumina: "Felice per il gol, ho sempre lavorato duro"

Nel corso dell’evento 'Un sorriso per Pupi, 17 anni insieme', il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato anche della sfida contro il Tottenham: “Sarà una partita difficile, il Tottenham è una grandissima squadra e ieri ha vinto meritatamente contro il Chelsea. Anche noi abbiamo fatto un'ottima partita contro il Frosinone, ma sarà un mese difficile. Abbiamo fatto il primo passo, ora il mister e i ragazzi prepareranno al meglio il resto delle partite. Mercoledì sarò con la squadra, sarà difficile ma saremo pronti perché un risultato positivo per noi vorrebbe dire tanto".

