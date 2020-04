Inter, Zanetti e l'assoluta coerenza su Lautaro: resterà in nerazzurro

vedi letture

Il vicepresidente dell’Inter non è uno qualunque. Javier Zanetti non è solo uno stereotipo della storia nerazzurra, un portatore del brand nerazzurro nel mondo e basta. La sua voce è oro che cola, le sue parole hanno un peso notevole, la sua presenza nobilita le sorti dell’Inter stessa. Giacché quando si parla di Lautaro Martinez, mai bisogna dimenticare che l’ex capitano è stato cruciale nel passaggio del Toro da Buenos Aires alla Milano interista. “L'idea è che rimanga con noi. Ha solo 22 anni, spero che resti qui per un po' ". Risponde così Javier Zanetti a chi a novembre chiedeva lumi sul possibile futuro del diez di Bahía Blanca al Barcellona. “Siamo felici con lui e lui lo è con noi, al momento il suo futuro lo vedo ancora in Italia”. Concetto fermamente ribadito a febbraio al termine del mercato invernale. E pure a marzo. “Lo vedo felice con noi e mi auguro che resti a lungo, è un patrimonio del club". Se mai ce ne fosse stato bisogno, giunge pure la chiosa finale, arrivano pure quei puntini sulle i che tanto piacciono ai perfezionisti, ai più appassionati, ai più timorosi. “È cresciuto molto anche grazie al lavoro di Conte. Abbiamo creduto in lui fin dall'inizio e vedo che lui stesso si identifica con il club. Mi rende felice perché credo che avremo un attaccante con la squadra per molto tempo”. Così. Deciso, lineare, coerente. Dall’inizio alla fine. Dal primo all’ultimo intervento. Senza mai cambiarlo di una virgola. Anzi, la speranza ha presto lasciato spazio alla certezza. Lautaro Martinez è destinato a vestire, almeno per un’altra stagione, ancora la maglia dell’Inter. Con la certezza che con questi colori addosso si può vincere, presto. E poi, se lo dice Pupi che Lauty lo ha custodito fin dal primo momento, c'è da crederci per davvero.