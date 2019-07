© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avversari di tante battaglie in campo, Javier Zanetti e Antonio Conte si trovano ora dalla stessa parte. Quella dell'Inter. Raggiunto in patria da TNT Sports, il vicepresidente nerazzurro spende parole al miele per l'ex Juventus: "È un tecnico che conosce bene il calcio italiano e che ha molta esperienza. È un allenatore vincente che ha sempre fatto un grande lavoro ovunque sia stato; inizia una nuova tappa con un gruppo che si rende conto che l'Inter ha grandi ambizioni. Per noi può essere un grande anno".