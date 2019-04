Inter, Zanetti: "Felice di dare il mio contributo per la crescita del club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato a margine di un evento benefico organizzato in Svizzera: "Attraverso la Fondazione Pupi cerco di continuare a trasmettere quei valori che ho trasmesso durante la mia carriera di giocatore. Si corre abbastanza anche fuori dal campo perché ci sono tanti progetti per far crescere il nostro club e io sono felicissimo di poter dare il mio contributo. Molti pensavano che avrei fatto l'allenatore, ma invece ho preferito avere una visione del calcio a 360 gradi, completamente diversa da quella del giocatore. Per essere pronto per una carica che per me è di grande responsabilità ho dovuto prepararmi e studiare. Il legame con la Svizzera? Mio fratello Sergio ha giocato nel Bellinzona e nel Locarno, io invece abito a Moltrasio, in provincia di Como, quindi entrambi siamo molto legati al Ticino. L'Inter poi la prossima estate potrebbe effettuare il suo ritiro a Lugano, che speriamo possa servire per avere un grande futuro". A riportarlo è FcInterNews.it.