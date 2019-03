Inter, Zanetti: "Icardi, serve dialogo. San Siro? Mi dispiacerebbe lasciarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di Eintracht-Inter: "C'è un bellissimo ambiente, è una bella partita da giocare, queste gare mi piacerebbe giocarle. Sarà difficile perché loro pressano bene, hanno velocità, in casa vorranno fare la partita e dovremo stare molto attenti. Icardi? Credo che il dialogo sia sempre la strada giusta, vedremo nei prossimi giorni, se c'è questa apertura ben venga. È importantissimo vincere in Europa, ti confronti con squadre valide e stadi in cui c'è un grande ambiente, ti dà la forza per crescere come gruppo e la consapevolezza di un percorso che hai iniziato in ritiro, raggiungere un obiettivo è sempre molto importante. San Siro? Per me è uno stadio storico, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di scendere in quel campo sanno che ti dà grandissima emozione, mi dispiacerebbe andare via a San Siro".