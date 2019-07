Inter, Zanetti: "Lautaro resta con noi. Icardi? Vediamo che succede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di un evento benefico organizzato dalla Fondazione Pupi, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di olé.com riguardo la situazione legata all'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi: "Ha iniziato la preseason. I giocatori stanno lavorando, il mercato è iniziato è stiamo aspettando di vedere cosa accadrà". Un parere anche su Lautaro Martinez: "Sono stato felice per il suo percorso in Copa América. Ha solo 21 anni ed è reduce da una stagione molto positiva: ha un futuro enorme. Il Barça? Ufficialmente non ci è arrivato nulla. Siamo molto contenti di Lautaro e vogliamo averlo con noi".

Infine, un giudizio su Antonio Conte, nuovo tecnico interista: "Ha molta esperienza, cercheremo di essere protagonisti in Serie A. La prossima settimana mi recherò in Cina perché abbiamo una tournée in Asia con amichevoli di buon livello. Questo sarà un anno importante, perché l'Inter deve tornare a vincere trofei".