Inter, Zanetti: "Marotta ci aiuterà a crescere. C'è grande ambizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche della Juventus. Ringraziamenti per il supporto alla Fondazione Pupi: "Mi fa piacere che così tante persone siano venute, è la dimostrazione che la nostra fondazione è una grande famiglia. L’istruzione e la lettura sono fondamentali per l’aiuto dei bambini e puntiamo molto su questi elementi. Ringrazio la Juventus, che mi ha inviato le maglie di Cristiano Ronaldo e Dybala, il PSG che ha mandato quelle di Mbappé e Neymar e l’Atletico Madrid per quella di Griezmann. Poi c’è quella di Mauro, ma era scontato. Anche Messi tempo fa ha inviato la sua maglietta. Tutti hanno dimostrato di tenere alla fondazione e li ringrazio tutti. Marotta? Stiamo parlando di un dirigente di grandissima esperienza e competenza che verrà ad aggiungersi a una squadra di dirigenti che sta lavorando per far crescere il club a 360°. Di recente sono stato in Cina dai proprietari e posso dire che c’è grande ambizione nei confronti dell’Inter, dobbiamo continuare a crescere e non fermarci qui, portando avanti tanti progetti. La squadra in campo sta rispondendo alla grande, noi fuori dobbiamo fare altrettanto“.