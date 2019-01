Inter, Zanetti: "Mi piace molto Almendra. Il club è sulla strada giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, ex capitano e oggi vicepresidente dell'Inter, ha parlato durante la presentazione del suo secondo libro a Roma. Ecco alcune dichiarazioni, riportate da gianlucadimarzio.com

Sul giovane interessante da tenere d'occhio: "Almendra mi piace molto. Gioca a centrocampo (classe 2000 del Boca)".

Sul presente e futuro dell'Inter: "Ci sono i presupposti per poter fare un grandissimo lavoro con questa società. Siamo sulla buona strada. Ho tutto da imparare, l’Inter richiede una grandissima responsabilità. Oggi abbiamo una proprietà straniera, è fondamentale poter trasmettere i valori di questo club. Lo sport è una scuola di vita".

Sui disordini in occasione di Inter-Napoli e Boca-River: "Nel 2019 succedono ancora queste cose. Noi come società abbiamo fatto una campagna, molto forte, per dare un messaggio chiaro. Abbiamo questi valori. Ciò che è accaduto a Buenos Aires mi rattrista, siamo andati sui giornali per altri episodi e non per il calcio. Sono argentino e mi fa male. In questo momento la situazione è difficile, lo vedo, la cosa più grave è che non vediamo la luce. Da quando sono nato non ho mai visto un governo che dica di investire sui giovani, educazione e cultura. Stiamo attraversando un momento duro e lo ripeto, non vediamo la luce".