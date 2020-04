Inter, Zanetti: "Mi sono iscritto alla Bocconi per essere un vicepresidente a 360°"

vedi letture

Javier Zanetti ha raccontato in una diretta social con Christian Vieri il suo ruolo da vicepresidente dell'Inter. "Non me lo sarei aspettato. E' un ruolo di prestigio ma di responsabilità. Dovevo prepararmi, però, iniziavo da zero. Quando smetti la vita da dirigente è diversa. Mi sono iscritto alla Bocconi a studiare marketing e finanza, non volevo essere identificato solo con la parte sportiva ma avere una visione a 360°. Ora supporto sociale, i progetti con UEFA e FIFA, non solo la parte sportiva".