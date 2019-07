Inter, Zanetti: "Nessuna offerta arrivata per Lautaro. Se Messi lo vuole..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, analizzando a TycSports l'eliminazione dell'Argentina dalla Copa America per mano del Brasile, ha parlato anche delle voci di mercato riguardanti Lautaro Martinez: "All'Inter non è arrivata alcuna offerta. Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi lo ha chiesto? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po'...".