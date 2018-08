Inter, Zanetti: "Non ci aspettavamo quest'avvio. Il Barça non è solo Messi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato così a Sky Sport il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare Barcellona, PSV e Tottenham nel gruppo B: "Abbiamo trovato un gruppo difficile, ma avremo il tempo necessario per preparare ogni partita. Sapevamo che c'erano queste difficoltà, ma noi siamo l'Inter e siamo pronti. Messi? Il Barcellona non è soltanto Messi. Ha tanti grandi giocatori che possono cambiare la partita all'improvviso. Affrontare delle squadre così importanti però può aiutarci ad alzare la qualità anche della nostra. Polemiche Real Madrid per Modric? Non ho sentito queste dichiarazioni. Le valuteremo e le affronteremo nelle dovute sedi. Avvio stagione? Stiamo lavorando con grande fiducia. Siamo soltanto all'inizio ancora, mancano tantissime partite e sabato abbiamo un appuntamento fondamentale per tornare a vincere. Nessuno si sarebbe aspettato un avvio del genere, ma questo fa parte del calcio. In una stagione i momenti di difficoltà ci sono sempre, bisogna andare avanti con convinzione".