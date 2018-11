Inter, Zanetti: "Obiettivo sostenibilità a prescindere dai risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Panorama del suo nuovo dirigenziale, spiegando come ci sia una stretta relazione fra i risultati sportivi e quelli manageriali. "La differenza è che c'è una squadra che scende in campo e una che lavora dietro. Molti concetti, però, sono simili: creare un gruppo solido in cui tutti abbiano spirito di squadra, che ci sia un leader credibile e una linea chiara da seguire verso un obiettivo condiviso. Sì, ma io sono convinto che nel calcio ci sia un relazione stretta tra come funziona la squadra che va in campo e il lavoro di quella che è fuori. E' il percorso che stiamo facendo all'Inter con la valorizzazione del brand e l'incremento dei ricavi per poter poi creare un gruppo sempre più competitivo con l'obiettivo che il club sia sostenibile anche a prescindere dai risultati sportivi".