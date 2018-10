Inter, Zanetti: "Paragoni? No, ma ci sono i presupposti per giocarcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è intervenuto prima del match contro il Barcellona. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Che cosa hai provato a tornare al Camp Nou?

"Quella partita non è ancora finita, quando riguardo la partita mi rivengono in mente tutti i momenti. È stata una partita difficilissima, ma avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Siamo arrivati a giocarcela contro una squadra fortissima in quel momento lì".

Che cosa ha questa Inter per provarci fino in fondo?

"Non mi piace fare paragoni, sono due momenti diversi. La squadra arriva in un momento in portante, dopo aver vinto il derby in campionato. I presupposti per giocarcela ci sono. È vero che non ci sarà Messi, ma il Barcellona ha altri campioni che in ogni momento possono metterti in difficoltà".