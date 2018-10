Inter, Zanetti: "PSV forte, in Champions abbiamo grandi ambizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le colonne del De Telegraaf, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del PSV Eindhoven. "Le nostre ambizioni sono grandi e questo è il motivo per cui siamo molto consapevoli della forza del PSV, un team ben organizzato, con qualità, che non è facile da affrontare. Ma senza ambizioni non potrai mai andare ai vertici", ha detto in merito alla sfida in Champions League contro gli olandesi.