Inter, Zanetti: "Rapporto forte con Suning, vogliamo tornare a vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ad una tv cinese, come riportato da FcInterNews: "Questa è una società molto prestigiosa, che ha avuto tanti successi nella sua storia. Un momento di cambiamento dopo tanti trionfi è normale, ora stiamo attraversando questa situazione per cercare di avere i successi avuti in passato. Penso sia normale, ci stiamo lavorando. Suning? Per noi è molto importante, perché è un gruppo molto forte, serio e importante. C'è un grande scambio di culture e tanta collaborazione. Ho un grandissimo rapporto con Steven Zhang, la sua vicinanza è fondamentale come quella di tutti coloro che lavorano in Suning. Speriamo di fare grandi cose per il futuro. L'obiettivo è tornare protagonisti in campionato e Coppa Italia, speriamo di poter tornare in Champions League l'anno prossimo; è un traguardo troppo importante per la società".