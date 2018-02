Inter, Zanetti: "Sono dalla parte di Nagatomo, non volevo partisse"

Intervistato da Fotospor, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato così del suo ex compagno di squadra Nagatomo, appena ceduto in prestito al Galatasaray: "Yuto sperava ancora di poter giocare per l’Inter, ma allo stesso tempo mirava ai Mondiali in Russia, cercando una squadra in cui potesse trovare spazio, e il prestito al Galatasaray non è una brutta cosa per lui. Con Fatih Terim siamo amici da molto tempo, c’è stata una chiacchierata con Yuto, ci abbiamo pensato e gli ho consigliato di andare in Turchia. Sono sempre dalla parte di Nagatomo e continuerò a sostenerlo, non volevo che andasse via dall’Inter". Lo riporta fcinternews.it.