Inter, Zanetti su Icardi: "Siamo tranquilli. Vuole restare all'Inter"

© foto di Federico Gaetano

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Italia 1 del futuro di Mauro Icardi spiegando di essere tranquillo sulla sua permanenza in nerazzurro: "Icardi è importantissimo per noi, è il nostro capitano e vogliamo che rimanga con noi. Non ci sono problemi perché noi sappiamo che vuole restare a Milano. - continua Zanetti - Mi spiace che Icardi non sia al mondiale perché si meritava di essere in Russia".