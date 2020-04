Inter, Zanetti su Lautaro: "Non stiamo pensando al suo futuro. E lo vedo bene qui"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato su Instagram con Christian Vieri anche di Lautaro Martinez. "Sono sincero: quando abbiamo preso Lautaro sapevamo che era tra i più promettenti dell'Argentina. Ci aspettavamo questo giocatore qui. Conte, per come lavora, lo sapete, i ragazzi stanno crescendo. Lautaro ha 22 anni, può dare ancora tanto. In questo momento qui non ci siamo messi a pensare cosa farà. La cosa più importante ora è risolvere la situazione e poi vedremo. Io lo vedo bene qui".