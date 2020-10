Inter, Zanetti sul sorteggio: "Girone molto equilibrato. Sono tutte attrezzate per far bene"

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport del sorteggio dei gironi di Champions che vedrà i nerazzurri opposti a Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk: "Di sicuro è un girone molto equilibrato, ma ce la giocheremo a viso aperto con tutte. Affronteremo ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma anche con l'ambizione di voler fare qualcosa di importante. - continua Zanetti - Non c'è solo il Real, ma anche le altre due sono attrezzate e per questo servirà la massima concentrazione in ogni sfida. E poi bisognerà capire il momento che attraverseranno le squadre quando giocheranno perché è fondamentale in Champions League questo aspetto. Speriamo di poter essere nella migliore condizione per queste sfide".