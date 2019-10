Inter, Zanetti: "Suning proprietà dai valori umani. Conte porterà risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante un evento a Padova con un gruppo di studenti Javier Zanetti ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera e sull'attualità dell'Inter. Ecco uno stralcio delle parole del vicepresidente nerazzurro raccolte da FcInterNews: "Massimo Moratti? Ha creduto in me quando ero uno sconosciuto. Gli devo molto e ho avuto la fortuna di un rapporto che andava oltre quello tra un giocatore e il presidente. Cosa è cambiato con Zhang? Oggi cerco di fare da unione tra l'Italia e la Cina. Stiamo costruendo una squadra che possa avere i giusti valori e contribuire a fare il bene dell'Inter. La proprietà Zhang? C'è una proprietà straniera molto importante e oggi cerco di fare da integrazione tra mondi diversi e trasmettere cos'è l'Inter in Cina. Importante avere competenze e risorse ecomiche importanti, ma si vince quando ci sono persone con valori umani importantissimi. Per fortuna ci sono. Antonio Conte da avversario a tecnico dell'Inter? Antonio era un grande avversario, mai un nemico. Ci siamo scontrati tante volte in mezzo al campo da giocatori. Ritengo sia una persona con una grande cultura del lavoro, grande competenza. Ha iniziato questo percorso insieme a noi dando tutti se stesso con grandissima personalità. Parliamo di un allenatore di grandissima esperienza che spero ci possa portare a grandi risultati. Sta facendo un grandissimo lavoro e sta costruendo una mentalità vincente. Sono convinto che Conte ci porterà a grandi risultati".