Inter, Zanetti: "Vogliamo che il nostro appello all’unità raggiunga chiunque"

vedi letture

"Vogliamo che il nostro appello all’unità, alla forza e alla razionalità raggiunga chiunque... Voci da tutto il mondo che ci invitano a non perdere mai la speranza... Uniti contro il virus, perché #ILoveItaly. Together as a team" è il messaggio che Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha pubblicato sul proprio account Instagram in merito al momento critico che sta attraversando l’Italia a causa della pandemia di Coronavirus.