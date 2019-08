Inter, Zapata e Marega le alternative in attacco se non arriva Lukaku

L'Inter ha ancora una flebile speranza di agguantare Romelu Lukaku, ma tutto è legato alla scelta di Paulo Dybala. Se non dovesse andare in porto l'affare con il belga, i nerazzurri preparano le alternative. Piace Duvan Zapata, ma la richiesta di 60 milioni da parte dell'Atalanta è ritenuta eccessiva. Occhio anche a Marega del Porto, che sarebbe però tutto da testare in serie A. Lo riporta Il Corriere dello Sport.